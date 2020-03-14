Архив передач

Химики ČVUT снабжают дезинфекцией собственного производства органы власти и спасателей

Эва Туречкова
14-03-2020
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Химики Чешского технического университета в Праге (ČVUT) в школьных лабораториях производят средство для дезинфекции рук и поверхностей.

Средством уже пользуются работники администрации Праги 6, а также Службы спасения ЧР, Национальной технической библиотеки, и горные спасатели.

В случае централизованной закупки мэрией Праги главного ингредиента – 96-процентного этилового спирта – университет способен производить около 10 тысяч литров дезинфекции в неделю, сообщил ректор ČVUT Войтех Петрачек.

 
 
 
 
 
 
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