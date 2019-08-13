Хакерскую атаку на МИД Чехии организовало иностранное государство

По информации Национального центра кибернетической и информационной безопасности Чехии (NÚKIB), хакерская атака на сети чешского МИД была организована иностранным государством. Об этом Центр сообщил Комитету по обороне и безопасности Сената, который призвал правительство выделить дополнительные бюджетные средства на защиту от подобных нападений. Председатель партии «Старосты и независимые» Вит Ракушан потребовал созвать Комитет безопасности нижней палаты парламента. Центр NÚKIB отказался сообщить «Чешскому Радио», какое именно государство стояло за нападением.

По данным издания Deník N, которое ссылается на три информированных источника в дипломатических кругах и органах безопасности, за хакерской атакой на дипломатическое ведомство Чехии в июне 2019 г. с большой долей вероятности стоит военная разведка России. Как сообщают СМИ, хотя хакерам удалось проникнуть во внешнюю компьютерную сеть МИД, никаких секретных данных она не содержит. «За этим нападением стоит ГРУ и их хакерская группа APT28/Sofacy» (известная также как Fancy Bear, – прим. ред.), – цитирует издание сообщение своего источника. В 2016 г. чешская разведка подозревала в нападении также ФСБ. МИД Чехии отказался комментировать появившуюся информацию. Премьер-министр Андрей Бабиш сообщил, что со следующей недели данным вопросом будет заниматься Совбез страны, который рассматривал также и предыдущие нападения на госструктуры Чехии.