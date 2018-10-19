Взятки за выдачу виз

Полицией Чешской Республики в ходе обысков у работников полиции по делам иностранцев было обнаружено более 200 миллионов крон наличными (около 8 миллионов евро), а также несколько автомобилей и недвижимость на общую сумму свыше 70 миллионов крон (около 2,2 миллиона евро). Об этом сообщил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей.

По предварительным данным, деньги были получены сотрудниками полиции по делам иностранцев от выходцев из России и Вьетнама в качестве взяток за положительные решения в вопросах выдачи виз.