Взрывное устройство в здании парламента обнаружено не было

Полицейские и пиротехники со служебными собаками во вторник в обеденное время проверили здание Палаты депутатов Чехии и прилегающего к нему пространства из-за анонимной угрозы взрывом, сообщил Чешскому информагентству ЧТК представитель Полицейского президиума Давид Шон. Эвакуация объявлена не была. Полицейские перекрыли Снемовни улицу. Вход в здание нижней палаты Парламента Чехии был временно открыт только со стороны Малостранской площади.

Угроза касалась еще двух других объектов. Полицейские не обнаружили взрывчатку ни в одном из них.