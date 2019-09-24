Взрывное устройство в здании парламента обнаружено не было

Эва Туречкова
24-09-2019 oбновлено
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Полицейские и пиротехники со служебными собаками во вторник в обеденное время проверили здание Палаты депутатов Чехии и прилегающего к нему пространства из-за анонимной угрозы взрывом, сообщил Чешскому информагентству ЧТК представитель Полицейского президиума Давид Шон. Эвакуация объявлена не была. Полицейские перекрыли Снемовни улицу. Вход в здание нижней палаты Парламента Чехии был временно открыт только со стороны Малостранской площади.

Угроза касалась еще двух других объектов. Полицейские не обнаружили взрывчатку ни в одном из них.

 
 
 
 
 
 
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