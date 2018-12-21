Взрыв в шахте ČSM в области Карвины унес жизни 13 человек

1 чешский и 12 польских шахтеров погибло в результате взрыва метана в чешской шахте «ČSM» в области города Карвина. В настоящее время на месте ведутся работы по пожаротушению, которые, однако, осложнены высокой температурой внутри шахты – до 200°C.

Польский премьер Матеуш Моравецкий, приехавший на место происшествия, назвал случившееся трагедией. Политик также выразил соболезнования родственникам погибших. На шахту «ČSM» в пятницу приехал и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который предложил семьям погибших помощь.

Соболезнования выразил также президент Чехии Милош Земан.