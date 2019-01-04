Взрыв метана на угольной шахте в Стонаве будет расследовать международная комиссия

Лорета Вашкова
04-01-2019
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"Причины взрыва метана и пожар на угольной шахте ČSM в Стонаве Карвинской области на северо-востоке Чехии, в результате которого погибли 13 шахтеров, из них 12 поляков,и еще 10 человек были тяжело ранены, будет расследовать чешско-польская группа экспертов, в состав которой войдут как полицейские, так и прокуроры", - сообщила агентству ЧТК пресс-секретарь полиции Моравско-Силезского края Габриэла Покорна.

Первая координационная встреча проходила в пятницу в районной госпрокуратуре в Карвине, вблизи границы с Польшей.

 
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