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Выступление Петры Квитовой на АО-2019 признано событием года в чешском теннисе

Тимур Кашапов
30-12-2019
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По итогам опроса спортивных журналистов выход Петры Квитовой в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису был признан главным событием 2019 года в чешском теннисе. В матче за титул Квитова уступила действующей чемпионке US Open японке Наоми Осаке 6:7, 7:5, 4:6.

Отметим, что в Австралии Квитова впервые за пять лет сыграла в финале турнира Большого шлема, причем двумя годами ранее теннисистка чуть не лишилась пальцев в результате ножевого ранения, полученного во время нападения злоумышленника. На корты Петра вернулась в начале 2018 года.

 
 
 
 
 
 
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