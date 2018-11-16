Выступая в Праге, глава МИД Венгрии призвал ЕС «вернуться к христианским корням»

Выступая на конференции, посвященной преследованию христиан, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал: «Европейские политики должны ясно заявить, что Европа – это христианский континент». По мнению главы венгерского внешнеполитического ведомства, находящегося в Праге с рабочим визитом, в Евросоюзе существуют силы, пытающиеся уничтожить христианское наследие Европы.
Данные попытки Петер Сийярто связал с проблемой миграции. Он также подверг критике тот факт, что в Лиссабонском договоре, основополагающем документе ЕС, отсутствует ссылка на христианскую основу европейских стран. По мнению венгерского министра, люди, которые попадают в ЕС как мигранты, «не заинтересованы в том, чтобы воспринять культуру, столетиями создававшуюся на континенте». Одновременно Петер Сийярто подчеркнул, что «Венгрия заинтересована в сильном Европейском союзе».
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