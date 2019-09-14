Выставка «Вацлав IV. Kороль на рубеже веков» представит атмосферу XIV-XV столетий

В пражском Каролинуме, административном здании Карлова университета, в конце следующей недели откроется выставка «Вацлав IV. Kороль на рубеже веков» (Václav IV. - Král na rozhraní věku). Проект представит атмосферу XIV-XV столетий посредством факсимиле редких рукописей, скульптуры, картин и копий регалий.

Выставка приурочена к 600-летней годовщине смерти чешского правителя, во время правления которого Прага была одним из центров культуры и просвещения Европы, и продлится с 19 сентября до 19 ноября.

"Посетители выставки смогут ознакомиться с эпохой, когда чешское изобразительное искусство достигло своих вершин", - отметил пресс-секретарь Карлова университета Вацлав Гайек.