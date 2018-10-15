Выставка в Праге рассказывает о взаимоотношениях католической церкви и государства за последние 100 лет

До 18 октября в пражском соборе Девы Марии Снежной можно посетить выставку, рассказывающую об истории взаимоотношений католической церкви и Чехословакии и Чехии за последние сто лет. Экспонаты охватывают период начиная с 28 октября 1918 г., когда было провозглашено создание независимого государства, и далее – годы Первой республики, Второй мировой войны, преследование служителей церкви в годы социализма и период после «бархатной» революции 1989 г.

В экспозиции представлен список католических священников, погибших или оказавшихся заключенными нацистских концлагерей, и документы процессов над служителями церкви в 1950-е годы. Период после 1989 г. представлен фотографиями встреч чешских президентов с Понтификами Иоанном Павлом II, Бенедиктом XVI и Франциском I.