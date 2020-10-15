Выставка о театре и революции

О роли работников театра в политических событиях периода «бархатной» революции расскажет выставка, организованная на пьяцетте перед Национальным театром в Праге. Экспозиция рассказывает о жизни актеров, режиссеров и других работников театра, их роли в революционных событиях и, конечно, о театральной забастовке.

Праздничное открытие выставки «Битва за ключи» (Boj o klíčky) состоялось вечером 14 октября, ее автором является историк Петр Блажек. На вернисаже в честь открытия актеры Национального театра представили в сценическом чтении пьесу Мартина Шмида «Три смерти», в которой рассказывается о распространении слухов о смерти студента, которые стали поводом к началу массовых протестных акций в ноябре 1989 года.