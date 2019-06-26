Высший суд окончательно снял обвинения с издателей, опубликовавших сборник речей Гитлера

Чешский суд наивысшей инстанции окончательно снял обвинения с издателей, опубликовавших сборник речей Адольфа Гитлера, отклонив апелляцию Верховного прокурора. Издатель Павел Камас заявил, что рад вынесению вердикта, однако считает чрезмерно долгим процесс по делу, рассматривавшемуся судом нескольких инстанций в течение семи лет.

Согласно изначально выдвинутому обвинению, Павел Камас, Лукаш Новак и Станислав Беер, издавшие речи нацистского лидера, подозревались в «одобрении геноцида и поддержке движений, направленных на подавление прав человека». Книга была выпущена в 2012 году издательством Guidemedia etc.

Обвиняемые в свое оправдания указывали, что лишь представили читателям исторические документы. Прокуратура, в свою очередь, утверждала, что сопроводительные тексты не достаточно четко дистанцировались от идей национал-социализма и высказываний Гитлера.