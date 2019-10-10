Архив передач

Высшие государственные представители Чехии отказались поддержать предложение президента об отзыве признания независимости Косово

Тимур Кашапов
10-10-2019
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Высшие государственные представители Чехии на очередном заседании, посвященном внешней политике страны, не поддержали предложение президента Милоша Земана о том, чтобы Чешская Республика отозвала признание независимости Косово. Министр иностранных дел Томаш Петршичек после встречи заявил, что ее участники согласились с тем, что этот вопрос не стоит на повестке дня. Тем не менее, обстоятельства признания Косово в 2008 году, когда правительство решило сделать это, несмотря на противодействие Палаты депутатов, были названы «проблематичными».

После распада Югославии Косово оставалось частью Сербии, однако в 2008 году парламент Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость от Сербии с поддержкой западных держав. Большинство государств-членов ООН, в том числе Чехия, признали суверенитет Косово, однако ряд стран, включая Сербию, не признали его независимости. Критическую позицию в отношении Косово глава Чехии в прошлом выразил уже несколько раз. Вместе с тем, внешнеполитический курс страны определяет и несет за него ответственность правительство ЧР.

Тимур Кашапов
10-10-2019
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