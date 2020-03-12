Высшее руководство Чехии решило ограничить количество своих зарубежных поездок

Высшее руководство Чешской Республики, включая глав обеих палат парламента и президента страны, решило в связи с распространением коронавируса ограничить количество своих зарубежных поездок. По итогам встречи, состоявшейся 11 марта в Пражском Граде, председатель Сената Милош Выстрчил сообщил, что могут быть сделаны некоторые исключения, например, президент Милош Земан сам примет решение по поводу запланированного визита в Китай.

Сообщается, что Милош Земан хочет принять участие в саммите стран Центральной и Восточной Европы и Китая, который должен пройти в середине апреля в Пекине. В телеинтервью 10 марта глава государства сообщил, что в столице КНР – спокойная эпидемиологическая ситуация. Президент готов затем провести положенные дни карантина в своей резиденции в замке Ланы.

Руководитель отдела внешних связей Пражского Града Рудольф Индрак сообщил агентству ЧТК, что речь идет не о полной отмене зарубежных поездок, а об ограничении их количества. Так, например, поездки связанные с координацией борьбы с COVID-19, являются необходимыми.