Высшее контрольное управление проведет проверку закупок медицинского материала

Высшее контрольное управление (NKÚ) проверит закупки защитных средств - масок, респираторов, защитных костюмов и другого медицинского материала - во время эпидемии коронавируса. Общая сумма заказов составляет десять миллиардов крон, сообщила пресс-секретарь ведомства Яна Габриэлова. Контроль начнется в ходе текущей недели, а завершится в ноябре.

«Во-первых, это крупный объем финансовых средств. Во-вторых, наблюдается большой разброс цен на отдельные товары, и, по всей видимости, будут проблемы с сертификатами и другими необходимыми документами», - сообщил в воскресенье в эфире Чешского телевидения президент NKÚМилослав Кала.

«Я понимаю, что возникают разного рода спекуляции и критика по поводу закупок медицинского материала. Я хочу заверить вас, что намерен обратиться в Высшее контрольное управление с просьбой о проверке, чтобы не возникало никаких подозрений в нетранспарантности», - заявил премьер Андрей Бабиш в Палате депутатов еще в конце апреля.

С предложением провести контроль обратился к коллегии ведомства президент Кала.