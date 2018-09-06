Высшее контрольное управление подготовило отчет о госбюджете за 2017 год

В 2017 году инвестиционные расходы государства оказались самыми низкими за последние 12 лет. Несмотря на это, бюджет страны за прошлый год оказался несбалансированным, вопреки высоким темпам роста экономики, а расходы госказны превысили доходы на 6,2 млрд крон (около 250 млн евро). Об этом говорится в отчете Высшего контрольного управления ЧР (ВКУ), которое проанализировало параметры бюджета за прошлый год.

В документе, выдержки которого приводятся информационным агентством ČTK, чиновники ВКУ высоко оценили стремительное развитие экономики. С другой стороны, они указали на недостатки главного финансового документа страны – несбалансированность и дальнейший рост госдолга.