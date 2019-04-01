Высшее контрольное управление: государство не способно эффективно реагировать на изменения в обществе

Чехия не способна должным образом реагировать на динамические изменения в обществе, причем существующая структура системы госуправления является основной причиной ее низкой эффективности. Об этом говорится в отчете Высшего контрольного управления за прошлый год.

«Первое условие успешного преодоления сложившейся ситуации – осознание серьезности ситуации. Наше государство не в состоянии справиться со многими проблемами. Необходимо определить приоритеты и повысить эффективность работы госструктур», - пояснил президент Высшего контрольного управления Милослав Кала.

По его словам, во многих областях необходимые реформы откладываются. Напротив, некоторые меры, принятые для борьбы с уклонением от уплаты налогов, увеличили административное бремя. Хотя государство инвестирует значительные ресурсы, оно не получает ожидаемой отдачи. Особо отмечено и растущее отставание Чехии в сфере цифровизации госуслуг.