Высокоскоростные железные дороги Чехии будет регулироваться нормами TGV Франции

Управление железных дорог Чехии сообщает о приобретении пакета технических норм французской сети скоростных электропоездов TGV, разработанной GEC-Alsthom (Alstom) и национальным французским железнодорожным оператором SNCF. Таким образом, требования к высокоскоростным железных дорогах Чехии будут соответствовать нормам TGV.

Переговоры по приобретению данных велись с сентября 2018 года. Управление железных дорог ЧР выплатит SNCF сумму в размере 11 млн крон (около 450 тыс. евро). Приобретаемый пакет данных содержит результаты диагностирования, анализа нагрузок на железнодорожные пути и другие параметры, что позволяет сэкономить на проведении собственного тестирования при составлении требований к проекту высокоскоростных дорог.

Нормы TGV использовались при строительстве железных дорог в Марокко и Испании. В текущем году Чехия планирует разработать техническую документацию для трех пилотных участков высокоскоростных железных дорог в районе Праги, Брно и между Пршеровом и Остравой.