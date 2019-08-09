Высокопоставленные сотрудники из правительства А. Бабиша не публикуют свои декларации об имуществе

Как сообщает «Чешское Радио» пятьдесят высокопоставленных сотрудников администрации правительства, возглавляемого лидером движения ANO Андреем Бабишем, включая двух его заместительниц, не представили свои декларации об имуществе, который публикуется в реестре на странице в интернете. При этом некоторые министерства признали данное упущение и его исправили.

Сотрудники правительственной администрации в большинстве случаев указывают, что на них не распространяется обязанность публиковать свои декларации об имуществе. Организации по борьбе с коррупцией критикуют подобный подход кабинета.

Глава администрации правительства, заместительница премьера Тюнде Барта сообщила, что хотя закон не обязывает ее публиковать подобные сведения, в ближайшее время она это сделает. Свою декларацию также пока не представила секретарь правительства по вопросам Евросоюза Милена Грдинкова.