Высокопоставленные сотрудники из правительства А. Бабиша не публикуют свои декларации об имуществе

Катерина Айзпурвит
09-08-2019
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Как сообщает «Чешское Радио» пятьдесят высокопоставленных сотрудников администрации правительства, возглавляемого лидером движения ANO Андреем Бабишем, включая двух его заместительниц, не представили свои декларации об имуществе, который публикуется в реестре на странице в интернете. При этом некоторые министерства признали данное упущение и его исправили.

Сотрудники правительственной администрации в большинстве случаев указывают, что на них не распространяется обязанность публиковать свои декларации об имуществе. Организации по борьбе с коррупцией критикуют подобный подход кабинета.

Глава администрации правительства, заместительница премьера Тюнде Барта сообщила, что хотя закон не обязывает ее публиковать подобные сведения, в ближайшее время она это сделает. Свою декларацию также пока не представила секретарь правительства по вопросам Евросоюза Милена Грдинкова.

 
 
 
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