Вышеградская четверка готова предложить своих кандидатов на ключевые посты ЕС

Новым председателем Eвропейской комиссии должна стать яркая и харизматичная личность, способная находить компромиссы и объединять государства-члены Евросоюза, полагает премьер Чехии Андрей Бабиш. Об этом он сообщил после неформального ужина президентов и премьер-министров стран ЕС в Брюсселе, участники которого оценили активное участие избирателей в последних выборах в ЕП.

Представители государств-членов ЕС также договорились, что преемник главы Европейский комиссии Жан-Клода Юнкера будет избран на очередном саммите во второй половине июня. Будущий лидер ЕК, по мнению А. Бабиша, должен применять по отношению ко всем странам ЕС одинаковые критерии.

Вышеградская четверка (V4), в которую входят Чехия, Словакия, Венгрия и Польша, способна предложить своих кандидатов на четыре ключевых поста в ЕС. Братислава, в частности, подтвердила, что поддержит кандидатуру нынешнего зампредседателя Европейской комиссии Мароша Шевчовича на главную должность в ЕС.