Архив передач

Вышеградская четверка готова к взаимопомощи в случае нехватки медицинского материала

Эва Туречкова
04-03-2020
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Государства Вышеградской четверки будут регулярно обмениваться информацией, касающейся коронавирусной инфекции. В случае нехватки медицинского материала Чехия, Словакия, Венгрия и Польша готовы рассмотреть вопрос о взаимопомощи, сообщил премьер Андрей Бабиш по итогам состоявшегося в среду в Праге внеочередного саммита V4.

Премьеры также обсудили меры, которые должны ограничить негативное влияние распространения инфекции на экономический рост государств Вышеграда. На настоящий момент коронавирус выявлен в Чехии и Польше, однако премьеры Словакии и Венгрии высказали убеждение, что распространение инфекции и на их территорию является лишь вопросом времени.

Все государства готовы к борьбе с распространением инфекции, прежде всего путем изоляции зараженных граждан.

 
 
 
 
 
 
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