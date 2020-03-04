Вышеградская четверка готова к взаимопомощи в случае нехватки медицинского материала

Государства Вышеградской четверки будут регулярно обмениваться информацией, касающейся коронавирусной инфекции. В случае нехватки медицинского материала Чехия, Словакия, Венгрия и Польша готовы рассмотреть вопрос о взаимопомощи, сообщил премьер Андрей Бабиш по итогам состоявшегося в среду в Праге внеочередного саммита V4.

Премьеры также обсудили меры, которые должны ограничить негативное влияние распространения инфекции на экономический рост государств Вышеграда. На настоящий момент коронавирус выявлен в Чехии и Польше, однако премьеры Словакии и Венгрии высказали убеждение, что распространение инфекции и на их территорию является лишь вопросом времени.

Все государства готовы к борьбе с распространением инфекции, прежде всего путем изоляции зараженных граждан.