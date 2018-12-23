Выручка торговых сетей накануне Рождества выросла на десятки процентов

Тимур Кашапов
23-12-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В последние выходные перед Рождеством выручка торговых сетей и развлекательных центров Чехии выросла на десятки процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Выручка оказалась значительно выше и в сравнении с предрождественской неделей.

Наибольшим спросом пользовались свежие продукты, а также электроника и косметика. Значительно выросли соответствующие показатели и у интернет-магазинов. Такую информацию опубликовало информагентство ČTK со ссылкой на предварительные расчеты ритейлеров.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 