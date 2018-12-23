Выручка торговых сетей накануне Рождества выросла на десятки процентов

В последние выходные перед Рождеством выручка торговых сетей и развлекательных центров Чехии выросла на десятки процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Выручка оказалась значительно выше и в сравнении с предрождественской неделей.

Наибольшим спросом пользовались свежие продукты, а также электроника и косметика. Значительно выросли соответствующие показатели и у интернет-магазинов. Такую информацию опубликовало информагентство ČTK со ссылкой на предварительные расчеты ритейлеров.