Выручка ста крупнейших чешских компаний превысила 3 трлн крон

Доходы ста крупнейших чешских компаний в 2018 году впервые превысили 3 трлн крон (около 111 млрд евро). В 2017 году этот показатель составил 2,63 трлн (почти 97 млрд евро). Прибыль компаний за год выросла на 12,3% до 209,6 млрд крон (7,7 млрд евро). Об этом сообщили авторы рейтинга Czech Top 100.

Крупнейшей фирмой Чехии, согласно данному рейтингу, является автоконцерн Škoda Auto, который отчитался о максимальной среди всех чешских компаний выручке и прибыли. Крупнейшим работодателем страны, в свою очередь, признан холдинг Agrofert, ранее принадлежавший премьер-министру ЧР Андрею Бабишу.