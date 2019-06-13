Выручка ста крупнейших чешских компаний превысила 3 трлн крон

Тимур Кашапов
13-06-2019
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Доходы ста крупнейших чешских компаний в 2018 году впервые превысили 3 трлн крон (около 111 млрд евро). В 2017 году этот показатель составил 2,63 трлн (почти 97 млрд евро). Прибыль компаний за год выросла на 12,3% до 209,6 млрд крон (7,7 млрд евро). Об этом сообщили авторы рейтинга Czech Top 100.

Крупнейшей фирмой Чехии, согласно данному рейтингу, является автоконцерн Škoda Auto, который отчитался о максимальной среди всех чешских компаний выручке и прибыли. Крупнейшим работодателем страны, в свою очередь, признан холдинг Agrofert, ранее принадлежавший премьер-министру ЧР Андрею Бабишу.

 
 
 
 
 
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