Выручка четырех крупнейших чешских банков выросла на 19%

Выручка четырех крупнейших банков Чешской Республики (ČSOB, Česká spořitelna, Komerční banka и UniCredit Bank) в первом полугодии достигла 31,7 млрд крон (1,19 млрд евро), что на 19% больше, чем за тот же период 2018 года. Об этом сообщает информагентство ČTK.

По мнению экспертов, увеличение выручки обусловлено стабильным экономическим ростом и повышением процентных ставок. Благоприятно сказывается и снижение расходов банков на финансирование рисков, что позволяет финансовым учреждениям высвобождать резервы под проблемные займы и, таким образом, получать более высокую прибыль.