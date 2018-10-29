Выпуск телепрограммы к 100-летию Чехословакии смотрели более 3,5 млн зрителей

Лорета Вашкова
29-10-2018
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Специальный воскресный выпуск программы в эфире Чешского телевидения, приуроченный к столетнему юбилею провозглашения Чехословакии, в Чехии с 10-миллионным населением смотрели свыше 3,5 миллионов зрителей. Из них 1,3 млн смотрели церемонию награждения государственными премиями, которая транслировалась по Первому каналу Чешского телевидения и ČT24. За военным парадом на столичном Европейском проспекте, крупнейшим в современной истории Чехии, в прямом эфире наблюдали 955000 человек. Программу, гостями которой стали президент Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш, смотрели 738000 зрителей.

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