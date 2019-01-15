Выпавший снег пока не смог восполнить недостаток грунтовых вод, возникший в результате засухи

Катерина Айзпурвит
15-01-2019
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Масса снега, выпавшего в Чехии за последние дни, пока не может восполнить недостаток грунтовых вод, возникший в результате засухи. Об этом сообщил глава отдела гидрологии Чешского гидрометеорологического института.

Решающим периодом для насыщения почвы водой станет конец марта, после таяния снега и перед началом вегетативного периода. 62% объемов грунтовых вод в неглубоких скважинах по-прежнему оценивается как недостаточное. Засуха лета 2018 года нанесла значительный ущерб чешским сельхозпроизводителям.

 
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