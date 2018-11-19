Выбросы CO2 на жителя Чехии превышают средний показатель по ЕС

Катерина Айзпурвит
19-11-2018
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Эмиссии парниковых газов на одного жителя Чешской Республики превышают средний показатель по Евросоюзу, следует из данных, приведенных в Докладе о состоянии окружающей среды за 2017 г. В 2016 г. выбросы составляли 12,3 т углекислого газа, что на 46% превышает средний показатель ЕС.

Выбросы CO2 в результате экономической деятельности в 2016 г. были на 66,5% выше, чем в среднем по Евросоюзу, что специалисты связывают с высокой долей промышленного сектора и экспортной направленностью чешской экономики.

 
 
 
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