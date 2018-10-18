Выборы в Сенат и в будущем будут проводиться в два тура

Тимур Кашапов
18-10-2018
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В четверг, 18 октября, Верхняя палата Парламента ЧР незначительным большинством голосов отклонила предложение перейти к голосованию в один тур в соответствии с австралийской моделью. Согласно законопроекту, избиратели в бюллетенях бы определяли порядок своих кандидатов, и голоса менее популярных бы переходили к более успешным претендентам на место в Сенат.

Авторы законопроекта – группа парламентариев во главе с Иржи Динстбиром – хотели тем самым повысить привлекательность выборов и предотвратить повторения ситуации, когда сенаторы избираются подавляющим меньшинством граждан Чешской Республики. Оппоненты законопроекта обращали внимание на то, что предлагаемая система слишком сложна для понимания.

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