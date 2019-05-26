Выборы в Европейский парламент: явка в Чехии выше, чем в 2014 году

Явка чешских избирателей на выборы в Европейский парламент, по всей видимости, превысила двадцать процентов. Чехи, таким образом, проявили к голосованию больший интерес, чем на евровыборах в 2014 году. Результаты голосования в Чехии станут известны в 23 часа, после закрытия последних избирательных участков в Италии.

В воскресенье выборы состоятся в 21 стране ЕС. Предварительные, неофициальные результаты голосования начнут появляться после 18 часов по центрально-европейскому времени. Некоторые страны, в которых голосование уже завершилось, неофициальные данные уже опубликовали.

Согласно предвыборным прогнозам, обнародованным информагентством ЧТК, в Чехии победителем станет движение ANO премьера Андрея Бабиша, на втором месте могут оказаться Пираты, а на третьем - Гражданско-демократическая партия. В Европейский парламент, по всей видимости, пробьются также депутаты от коалиции Старосты и T0P 09, далее от SPD, христианских демократов, социал-демократов и коммунистов.