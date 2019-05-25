Выборы в Европейский парламент в Чехии завершились

Эва Туречкова
25-05-2019 oбновлено
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В Чехии закончились выборы в Европейский парламент. В субботу, 25 мая, во второй день голосования, избирательные участки были открыты с 8 до 14 часов. Кроме Чехии выборы в этот день проходят на Мальте, в Словакии и Латвии.

В четырех населенных пунктах Чехии наряду с европейскими выборами были организованы местные референдумы. Жители Мехениц в Центральной Чехии высказали свое мнение по вопросу, необходимо ли в деревне строить супермаркет. В Голубицах рядом с Брно решалась судьба казино, а в Беховицах – пригороде Праги - местные отвечали на вопрос, нужна ли им новая парковка. Жителям Ловчице у Годонина дали на выбор, покрывать ли новую дорогу брусчаткой или асфальтом.

 
 
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