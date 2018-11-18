Выборы в Европейский парламент пройдут в Чехии 24 и 25 мая

Выборы в Европейский парламент состоятся в Чехии 24 и 25 мая 2019 года. Дата проведения голосования указана в проекте закона о европейских выборах, и вытекает из решения Совета ЕС. Дату голосования официально назначит президент не позднее 23 февраля 2019 г. Избирательные списки партий должны быть составлены к 19 марту.

На прошлых выборах в Европейский парламент чехи выбирали кандидатов от 38 политических субъектов. Наибольший процент голосов получило движение ANO (16 %), практически схожий результат показали TOP 09 и Старосты и независимые, а третью позицию завоевали социал-демократы.

Депутаты от Чехии занимают в Европейском парламенте 21 кресло.