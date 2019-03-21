Выборы в Европарламент обойдутся бюджету Чехии почти в 30 млн евро

Майские выборы в Европейский парламент обойдутся чешскому бюджету в 754 млн крон (около 30 млн евро). Об этом сообщило Министерство финансов страны. Эта сумма примерно на 250 миллионов выше, чем пять лет назад, когда состоялись предыдущие выборы в ЕП.

Повышение расходов связано, главным образом, с увеличением вознаграждения членов избирательных комиссий, а также ростом стоимости распространения и печати бюллетеней. Государство потратит на вознаграждения членам избиркомов на 100 млн крон больше, чем в 2014 году. По закону оно увеличилось с 1 300 до 1 800 крон (67 евро). Цены на печать, заполнение и распространение избирательных бюллетеней повысились на 37 млн крон.