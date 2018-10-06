Выборы: попытка оговора и подозрение в подкупе избирателей

По утверждению избирательных комиссаров и пресс-секретарей отдельных органов местного самоуправления, муниципальные и сенаторские выборы 2018 года (голосование состоялось 5 и 6 октября) в Чехии не ознаменовались какими-либо серьезными происшествиями.

Полиция, однако, получила сообщение и начала проверку в связи с подозрением на попытку оговора повторно баллотирующегося заместителя старосты населенного пункта Кукле региона города Свитави Петра Бодечека. На стенд администрации неизвестный повесил лживую информацию о размере полученной им внеочередной премии.

В Устецком крае в районе Красное Бржезно проводится проверка по подозрению в возможном подкупе избирателей. В один из участков, где актуальные показатели явки были на минимальном уровне, в пятницу почти одновременно явилось около 30 избирателей, доставленных к месту голосования на автомобиле. Возможные попытки оказания влияния на итоги выборов проверяются в регионе города Теплице в населенных пунктах Молдава и Билина. Четыре года назад именно в Билине из-за нарушений голосование пришлось повторять.