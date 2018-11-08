ВВП Чехии вырастет в 2018 году на 3%

Чешская экономика в 2018 году вырастет на 3%, что почти на полтора процента ниже показателя 2017 года. Такие данные приводятся в макроэкономическом прогнозе Еврокомисии. В следующем году в Брюсселе ожидают роста ВВП Чехии на 2,9%, а в 2020 году – 2,6%.

Локомотивом роста внутреннего валового продукта Чешской Республики будет внутренний спрос. Основные риски для экономики ЧР представляют дефицит рабочей силы и зависимость от внешних факторов. В Еврокомиссии ожидают, что инфляция в стране постепенно стабилизируется на уровне 2%, который соответствует инфляционной цели чешских властей, а профицит государственного бюджета, напротив, сократится до 1,4% с 1,5% в 2017 году.