ВВП Чехии вырастет в 2018 году на 3%

Тимур Кашапов
08-11-2018
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Чешская экономика в 2018 году вырастет на 3%, что почти на полтора процента ниже показателя 2017 года. Такие данные приводятся в макроэкономическом прогнозе Еврокомисии. В следующем году в Брюсселе ожидают роста ВВП Чехии на 2,9%, а в 2020 году – 2,6%.

Локомотивом роста внутреннего валового продукта Чешской Республики будет внутренний спрос. Основные риски для экономики ЧР представляют дефицит рабочей силы и зависимость от внешних факторов. В Еврокомиссии ожидают, что инфляция в стране постепенно стабилизируется на уровне 2%, который соответствует инфляционной цели чешских властей, а профицит государственного бюджета, напротив, сократится до 1,4% с 1,5% в 2017 году.

 
 
 
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