ВВП Чехии во втором квартале вырос на 2,7%

Рост ВВП Чехии во втором квартале 2019 года составил 2,7%. Аналогичный показатель был зафиксирован и по итогам первых трех месяцев текущего года. Такие данные были опубликованы в пересмотренной оценке Чешского статистического управления (ЧСУ), на которую ссылается информагентство ČTK.

По словам представителя ЧСУ Владимира Кермиета, локомотивом роста выступил внутренний спрос. Расходы домохозяйств увеличились на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, расходы госсектора, в свою очередь, выросли в годовом сравнении на 3,4%.