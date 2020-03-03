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ВВП Чехии в 2019 году вырос на 2,4%

Тимур Кашапов
03-03-2020
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Пересмотренная оценка роста внутреннего валового продукта за 2019 год подтвердила замедление роста чешской экономики в годовом исчислении с 2,8% до 2,4%. Такие данные опубликовало Чешское статистическое управление (ЧСУ). Вместе с тем, годовой рост ВВП за четвертый квартал 2019 года оказался выше на 0,1% (1,8% вместо 1,7%).

Таким образом, показатель роста ВВП за 2019 год оказался самым низким с 2016 года. Вместе с тем, в прошлом году продолжился рост потребления домохозяйств и валовое накопление основного капитала, как и внешнеторговый баланс. Выросли также капитальные инвестиции, вложения в интеллектуальную собственность, общая занятость и количество отработанных часов.

 
 
 
 
 
 
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