Вводить дорожный сбор или нет, решат городские администрации

Министр транспорта Дан Тек уступил требованиям краевых администраций и органов местного самоуправления в вопросе о введении платы за проезд на дорогах так называемой первой категории. Таким образом, окончательное слово о том, на каких отрезках дорог с 2020 года вводить дорожный сбор, а на каких нет, останется за регионами.

Представители краевых и местных администраций опасаются того, что водители грузовиков в целях экономии начнут ездить по дорогам регионального значения, что значительно увеличит их загруженность.