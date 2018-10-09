Вводить дорожный сбор или нет, решат городские администрации

Эва Туречкова
09-10-2018
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Министр транспорта Дан Тек уступил требованиям краевых администраций и органов местного самоуправления в вопросе о введении платы за проезд на дорогах так называемой первой категории. Таким образом, окончательное слово о том, на каких отрезках дорог с 2020 года вводить дорожный сбор, а на каких нет, останется за регионами.

Представители краевых и местных администраций опасаются того, что водители грузовиков в целях экономии начнут ездить по дорогам регионального значения, что значительно увеличит их загруженность.

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