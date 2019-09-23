Вуз в Брно приглашает пенсионеров с внуками в Университет разных поколений

Университет им. Менделя в Брно хочет внести свою лепту в диалог и понимание между пожилыми людьми и их внуками, поэтому предлагает специальную образовательную программу так называемого Университета разных поколений (Mezigenerační univerzitа), предназначенную для пенсионеров и их внуков в возрасте до 13 лет.

Программа рассчитана на сорок человек, сообщила в пресс-релизе автор проекта Ленка Каманова. Вуз является одним из старейших в стране университетов в области сельского и лесного хозяйства. Все занятия, продолжительность которых пять часов, будут проходить по субботам на свежем воздухе.