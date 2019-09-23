Вуз в Брно приглашает пенсионеров с внуками в Университет разных поколений

Лорета Вашкова
23-09-2019
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Университет им. Менделя в Брно хочет внести свою лепту в диалог и понимание между пожилыми людьми и их внуками, поэтому предлагает специальную образовательную программу так называемого Университета разных поколений (Mezigenerační univerzitа), предназначенную для пенсионеров и их внуков в возрасте до 13 лет.

Программа рассчитана на сорок человек, сообщила в пресс-релизе автор проекта Ленка Каманова. Вуз является одним из старейших в стране университетов в области сельского и лесного хозяйства. Все занятия, продолжительность которых пять часов, будут проходить по субботам на свежем воздухе.

 
 
 
 
 
 
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