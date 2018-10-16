Вульгарная брань из уст президента недопустима, считает премьер

Премьер Андрей Бабиш понимает, что при упоминании имен бизнесменов Виктора Кожаного или Зденека Бакалы у президента Милоша Земана на языке вертятся «самые разные слова», но вульгарные выражения во время интервью он считает неуместными. Во время прямого эфира «Чешского Радио» Милош Земан охарактеризовал предпринимателей Бакалу и Кожаного как «экономических негодяев», воспользовавшись, однако, крепким вульгарным словом. За нецензурное выражение перед слушателями извинился ведущий и пресс-секретарь общественной радиостанции.

За нецензурные слова президента Милоша Земана раскритиковали главы парламентских партий Петр Фиала (Гражданская демократическая партия и Иржи Поспишил (ТОР 09). Негативные отзывы прозвучали и от заместителя председателей христианских демократов Мариана Юречека, а также от представителя движения Старосты и независимые Вита Ракушана.