Второй блок АЭС Темелин вновь производит электроэнергию

Лорета Вашкова
12-08-2019
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Второй блок АЭС Темелин на юго-западе Чехии, крупнейший в стране производитель электроэнергии, в выходные дни начал производить электричество после остановки 21 июня для замены топлива. Плановое постепенное снижение мощности второго блока длилось 50 дней, специалисты заменили четверть всего топлива, а также осуществили при этом 60 модернизаций.

На полную мощность энергоблок начнет работать в первой половине текущей недели. Планируется также остановка первого блока атомной электростанции Дукованы, которая начнется 16 августа. Об этом информагентству ČTK сообщил пресс-секретарь АЭС Темелин Марек Свитак.

 
 
 
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