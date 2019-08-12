Второй блок АЭС Темелин вновь производит электроэнергию

Второй блок АЭС Темелин на юго-западе Чехии, крупнейший в стране производитель электроэнергии, в выходные дни начал производить электричество после остановки 21 июня для замены топлива. Плановое постепенное снижение мощности второго блока длилось 50 дней, специалисты заменили четверть всего топлива, а также осуществили при этом 60 модернизаций.

На полную мощность энергоблок начнет работать в первой половине текущей недели. Планируется также остановка первого блока атомной электростанции Дукованы, которая начнется 16 августа. Об этом информагентству ČTK сообщил пресс-секретарь АЭС Темелин Марек Свитак.