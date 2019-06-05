Второе аудиторское заключение Европейской комиссии затрагивает сельскохозяйственные дотации, полученные фирмой «Agrofert»

Министерство сельского хозяйства Чехии подтвердило получение второго предварительного аудиторского заключения Европейской комиссии, касающегося бывшей фирмы премьера Чехии Андрея Бабиша «Agrofert». Как сообщается, новый документ затрагивает исключительно сферу европейских дотаций, предназначенных для развития аграрного сектора. Минсельхоз по этому поводу готовится провести пресс-конференцию.

Как пишет издание «Hospodářské noviny», в аудиторском заключении Чехии вновь ставится на вид конфликт интересов действующего премьера Андрея Бабиша. В документе, однако, якобы не указывается сумма, которую государству придется возвращать в кассу Евросоюза.