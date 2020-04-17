Вступительные экзамены в чешские ВУЗы пройдут не ранее, чем через 15 дней после их открытия

Вступительные экзамены в ВУЗы Чехии состоятся не ранее, чем через 15 дней после их открытия после карантина. Из-за эпидемии коронавируса университеты смогут проводить их не только в очной форме, но и удаленно. Это предполагает правительственный законопроект, принятый сегодня Сенатом голосами всех присутствующих членов. Для вступления в силу законопроект должен быть подписан президентом Милошем Земаном.

Университеты также смогут продлить учебный год. Кроме того, им будет предоставлена возможность позволить студентам не платить деньги за превышение установленных сроков обучения.