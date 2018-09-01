Вступают в силу новые стандарты Евросоюза по выбросам выхлопных газов

С субботы, 1 сентября во всех странах Евросоюза, то есть и в Чешской Республике, вступают в силу новые экологические нормы Euro6c, устанавливающие максимальное количество выбросов вредных веществ для автомобилей. Вводится также новая система тестирования (WLTP): автомобили должны соответствовать экологическим параметрам не только в лабораторных условиях, но и на дороге.

Автомобильные заводы требовали отсрочить фактическое вступление новых норм в силу до 2020 года, однако европейские институции запрос отклонили.

В Чехии нововведение временно привело к задержкам поставок новых моделей на несколько недель.