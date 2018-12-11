Встречи в поддержку борцов за свободу и права человека

Диссиденты из Беларуси, Азербайджана, Бирмы, Вьетнама и с Кубы приняли участие во встрече, состоявшейся во вторник в Посольстве Франции, в память о знаменитом завтраке Франсуа Миттерана с чехословацкими диссидентами, состоявшемся 30 лет назад в Праге. По словам министра иностранных дел Чешской Республики Томаша Петршичека, выступившего перед собравшимися, историческая встреча 1988 года стала выражением поддержки оппозиционерам Чехословакии и приблизила «бархатную революцию» 1989 года. Подобные встречи, по его словам, важны и сегодня: «Так мы выражаем нашу поддержку людям в странах, где за свободное выражение мнений или критику правительства грозят преследования или тюрьма».

Министр подчеркнул, что для Чехии тема защиты прав человека является важной составляющей внешней политики государства.