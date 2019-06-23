Встреча в Ланах: президент в преддверии масштабной демонстрации выразил премьеру поддержку

Эва Туречкова
23-06-2019
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Президент Милош Земан в преддверии масштабной демонстрации против премьера Андрея Бабиша, которая состоится в воскресенье в пражском районе Летна (заявлено участие 350 000 - 500 000 человек), а также накануне голосования о вотуме доверия правительству в Палате депутатов, выразил действующему кабинету министров поддержку. По итогам встречи с президентом, состоявшейся в субботу в замке в Ланах, об этом заявил премьер Бабиш.

Конкретной информации о том, как президент поступит в вопросе назначения новой главы Министерства культуры, Бабиш не получил. Земан лишь заявил, что на следующей неделе намерен встретиться с назначенцем на должность министра Михалом Шмардой.

Оба политика далее обсудили вопросы, связанные с назначением новых кандидатов на руководящие посты в Евросоюзе, а также бюджет на 2020 год.

 
 
 
 
 
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