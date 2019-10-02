Архив передач

Встреча глав стран Вышеградской четверки

Антон Каймаков
02-10-2019
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В среду в замке Ланы, загородной резиденции президента Чешской Республики, встретились главы государств Вышеградской четверки. В обсуждении планов развития сотрудничества Чехии, Словакии, Польши и Венгрии в рамках Европейского союза принимают участие президенты – Милош Земан, Зузана Чапутова, Анджей Дуда и Янош Адер. В четверг к лидерам V4 присоединятся президенты Словении и Сербии Борут Пахор и Александр Вучич.

Одной из главных тем переговоров является новое распределение сил в ЕС после ожидаемого выхода из его состава Великобритании.

 
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