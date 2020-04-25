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Вспышка коронавируса произошла в больнице г. Марианске Лазне

Эва Туречкова
25-04-2020
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У работников и пациентов больницы г. Марианске-Лазне в течение пятницы было выявлено восемь случаев коронавируса SARS CoV-2, подтвердил мэр города Мартин Калина. Всего в городе 24 пациента с Covid-19. Все больные на карантине, работники Санэпидемслужбы находят лиц, с которыми пациенты были в узком контакте. «В целях защиты госпитализированных пациентов и работников больницы, медперсонал разделен на две группы», сообщила больница в Фейсбуке.

Первая вспышка заболевания в городе была зафиксирована после бала, который состоялся 7 марта в гостинице Chateau Monty. Один из участников был заражен Covid-19. По данным на вечер пятницы, в Карловарском крае в целом было выявлено 300 случаев заболевания Covid-19.

 
 
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