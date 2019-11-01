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Вслед за Прагой Чешский Крумлов вводит запрет на ростовых кукол и мыльные пузыри

Катерина Айзпурвит
01-11-2019
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31 октября власти Чешского Крумлова приняли поправку к закону об уличном искусстве, которой вводится запрет на использование ростовых кукол, то есть гигантских костюмов животных и персонажей мультфильмов, а также на мыльные пузыри. 1 ноября 2019 г. поправка вступила в силу. При этом заместитель мэра города подчеркнул, что запрет не распространяется на масленичные карнавалы.

В середине октября на площадях и улицах в центре Чешского Крумлова появились люди, одетые в костюмы белых медведей, с которыми за плату фотографировались туристы, а также артисты, устраивавшие шоу мыльных пузырей. Городские власти считают, что подобные формы уличного искусства портят исторический облик древнего города. В центре Праги подобный запрет действует с 15 октября.

 
 
 
 
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