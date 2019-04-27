Все, что вы хотели знать о пражских галереях, но боялись спросить

С пятницы 26 по воскресенье 28 апреля в столице Чехии в третий раз в пройдет Gallery Weekend Prague – фестиваль, который расскажет широкой общественности о актуальной жизни и деятельности пражских галерей и музеев. Помимо посещений отдельных выставок, гости фестиваля смогут принять участие в сопроводительной программе, экскурсиях, беседах и лекциях, а также встретятся с художниками, многими представителями искусства и кураторами культурных учреждений.

По примеру берлинского Gallery Weekend, посещение всех музеев, галерей и выстовочных залов Праги в рамках фестиваля совершенно бесплатно.