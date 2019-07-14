Все больше чехов предпочитает выкапывать собственные колодцы

Из-за частых летних засух в последние годы все больше граждан Чехии подает заявление на бурение собственной скважины для воды или восстановление существовавшего ранее колодца. Об этом сообщает информационное агентство ЧТК.

Так, администрация города Табор в Южной Чехии с начала года получила 88 таких запросов, в то время как за тот же период 2018 г. их поступило лишь 47. Кроме того, местные власти признают, что реальное число новых скважин может быть намного выше, поскольку процесс утверждения занимает несколько месяцев, и многие люди начинают копать колодцы, не дожидаясь официального разрешения.

Во время длительных периодов засухи некоторые города ограничивают потребление воды 100 л в день.